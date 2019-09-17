МКБ вернет клиентам до 7% баллами за путешествия и покупки

12:37

Московский кредитный банк (МКБ) с 1 октября изменит категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».

До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд), такси и каршеринг, развлечения, спорттовары и салоны красоты. Для клиентов, подключенных к пакету услуг «Премиальный» доступна спецкатегория – «путешествия», позволяющая оплачивать авиа и железнодорожные билеты, отели, услуги туроператоров), а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория аптеки. Новые категории доступны к выбору с 17 сентября.

Держатели карт Московского кредитного банка могут зарабатывать на ежедневных покупках благодаря программе лояльности «МКБ Бонус». Больше узнать о правилах и исключениях программы «МКБ Бонус» можно на сайте банка. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз квартал клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиенты также могут возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.

Нужно отметить, что в мобильном банке доступен раздел «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определенных партнеров МКБ. К примеру, это может быть кэшбэк при покупке парфюмерии или детских товаров.