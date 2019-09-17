Для подготовки Украины к зиме ООН призывает срочно выделить 52 млн долларов
13:00 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН призвала мировое сообщество срочно предоставить 52 млн долларов на гуманитарные нужды Украине в связи с подготовкой к зиме. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Йенс Ларке, расценивший сложившуюся ситуацию как критическую.
"Гуманитарное сообщество на Украине призывает срочно выделить 52 долларов на проведение подготовки к предстоящей зиме",- сказал он, подчеркнув, что "с началом зимы потребность в гуманитарной помощи и поддержке, как ожидается, возрастет".
По словам Ларке, план гуманитарного содействия ООН для Украины на 2019 год на сумму около 163 млн долларов на настоящий момент профинансирован лишь на 32%. "Деньги на подготовку к зиме нужны именно сейчас, чтобы вовремя оказать поддержку нуждающимся, так как требуется время на приобретение и доставку помощи", - пояснил официальный представитель.
"Ситуация уже является на сегодня критической для тысяч гражданских лиц на востоке Украины, - продолжил он. - Приближается шестая зима за время конфликта. Около 60% семей, живущих в пятикилометровой полосе вдоль так называемой линии соприкосновения, которая разделяет контролируемые и не контролируемые правительством районы, не имеют доступа к охране здоровья". Более 35% из 600 пунктов первичной медицинской помощи, расположенных вдоль линии соприкосновения, имеют повреждения вследствие боев, сказал Ларке. На 52 млн долларов, которые запрошены у мирового сообщества, предполагается оказать помощь 75 тыс. жителям востока Украины подготовиться к зиме, в том числе отремонтировать дома и запастись топливом.
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