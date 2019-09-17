РФ нуждается в специалистах по биотехнологии, энергетике и IT - Голикова
13:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия испытывает потребность в молодых специалистах в области биотехнологий, авиакосмической промышленности, энергетики и информационных технологий. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на VII Форуме ректоров высших учебных заведений России и Китая, говоря о сотрудничестве двух государств.
"В настоящее время Китай - основной партнер России в области образовательного сотрудничества и лидирует среди других стран мира. В перспективе масштабы сотрудничества будут увеличиваться благодаря тем проектам, которые мы совместно реализуем. Нам необходимы сегодня, и мы это чувствуем, молодые специалисты в области энергетики, информационных технологий, авиакосмической промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, биотехнологий и медицины, охраны окружающей среды и других областей", - рассказала вице-премьер.
Голикова отметила, что сотрудничество России и Китая в области образования и наук ориентируется на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые востребованы на современном рынке труда, а также на проведение совместных исследований в тех областях знаний, которые "предопределяют развитие производительных сил".
"К настоящему времени всего подписано около 2,5 тыс. соглашений между вузами России и Китая с участием почти 200 российских и свыше 600 китайских учебных организаций. <...> Мы рассчитываем, что будет увеличена подготовка специалистов со знанием китайского и русского языков в реальном секторе экономики, включая промышленность, высокие технологии, сельское и лесное хозяйство", - добавила Голикова.
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