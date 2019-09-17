Без соблюдения конвенции по правам человека урегулирование конфликта на Донбассе невозможно - СЕ
14:00 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урегулирование конфликта на востоке Украины не будет успешным без соблюдения сторонами Европейской конвенции по правам человека. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
"Урегулирование конфликта на востоке Украины не может быть успешным и устойчивым, если европейская конвенция о правах человека не будет эффективно и полностью применяться ко всем сторонам, на всех территориях и ко всем людям", - отметил он в опубликованном во вторник на сайте организации заявлении.
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