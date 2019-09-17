На один из главных активов Порошенко наложен арест - адвокат
14:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс- президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации.
"Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском", - написал он в своем телеграм-канале.
Портнов уточнил, что арест активов произошел по уголовному делу, которое было открыто на основании его заявления "о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов", добавив, что "главными фигурантами дела являются Порошенко и [украинский бизнесмен Сергей] Тигипко".
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