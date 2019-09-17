Пласидо Доминго впервые выступит в Большого театра в Москве
14:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ), открывающий во вторник очередной сезон, обещает зрителям в новом творческом году как минимум десять премьер, а также дебют выдающегося испанского тенора Пласидо Доминго, который впервые выступит в оперном спектакле Большого театра в Москве. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.
"Планы предстоящего, 244-го сезона были озвучены еще в апреле, но некоторые события тогда было анонсировать преждевременно. Я имею в виду участие Пласидо Доминго в нашем оперном спектакле. Теперь контракт подписан, и об этом можно говорить во всеуслышание", - сказал Урин.
Он проинформировал, что Доминго споет в опере "Травиата" Джузеппе Верди. "Он споет партию Жермона. Я слышал его в этой партии. Это, по-моему, совершенно замечательно", - отметил гендиректор ГАБТ.
По его словам, Доминго примет участие в двух спектаклях "Травиаты", которые запланированы на конец апреля 2020 года. "Доминго выступал в концертах на сцене Большого театра, но в спектакле споет впервые", - подчеркнул Урин.
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