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В первом чтении Госдума приняла законопроект о электронных трудовых книжках

15:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ в июле текущего года.

Предполагается, что электронная книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России.

"Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством", - считают авторы инициативы.


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