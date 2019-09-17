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При нападении экипажа шхуны из КНДР ранены трое военнослужащих РФ - ФСБ

15:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. 

"Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов смотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - подчеркнули в ФСБ.

Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

В спецслужбе уточнили, что всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

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