Талисманом ОИ 2022 года в Пекине стала панда Бин Дуньдунь - оргкомитет

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Панда Бин Дуньдунь стала талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Игр.

"Бин Дуньдунь - официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, - говорится в заявлении пресс- службы. - У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром".

"Талисманом Паралимпийских игр стал Сюэ Жунжун - человек в форме китайского фонарика, который уже согрел наши сердца", - также сообщается в заявлении.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля 2022 года. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.



