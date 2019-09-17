Талисманом ОИ 2022 года в Пекине стала панда Бин Дуньдунь - оргкомитет
16:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Панда Бин Дуньдунь стала талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Игр.
"Бин Дуньдунь - официальный талисман зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, - говорится в заявлении пресс- службы. - У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром".
"Талисманом Паралимпийских игр стал Сюэ Жунжун - человек в форме китайского фонарика, который уже согрел наши сердца", - также сообщается в заявлении.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля 2022 года. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.
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