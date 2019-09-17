В результате конфликта на границе с Киргизией убито трое военных - МИД Таджикистана

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое военнослужащих Таджикистана убиты в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией. Об этом во вторник сообщила пресс- служба МИД Таджикистана.

"В результате провокационных действий кыргызских военнослужащих убиты три военнослужащих Таджикистана и получили ранения различной степени мирные жители, в том числе женщины и двое детей", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, во вторник в МИД Таджикистана был вызван временный поверенный в делах Киргизии в Таджикистане. В ходе встречи таджикская сторона выразила протест действиям киргизской стороны, которая, по словам пресс-службы, "вопреки ранее достигнутым договоренностям начала строительство объектов на неделимитированном участке государственной границы".

МИД Таджикистана подчеркивает, что "киргизская сторона привлекла к месту инцидента 250-300 военнослужащих, которые применили огнестрельное оружие против мирных жителей таджикского села Бахор, вынудив тем самым пограничные подразделения Таджикистана применить ответные меры для обеспечения безопасности мирных граждан". Ведомство передало киргизской стороне ноту протеста.



