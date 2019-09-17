По факту браконьерства поверенный в делах КНДР будет вызвал в МИД РФ

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп будет вызван во вторник в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с северокорейскими шхунами. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в РФ в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне", - сообщил собеседник агентства.



