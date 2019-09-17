0
0
0
НОВОСТИ

По факту браконьерства поверенный в делах КНДР будет вызвал в МИД РФ

17:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп будет вызван во вторник в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с северокорейскими шхунами. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в РФ в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне", - сообщил собеседник агентства.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:45 17.09.2019
Работа чиновников по ликвидации последствий паводков получила критику Путина
0
23
17:00 17.09.2019
В результате конфликта на границе с Киргизией убито трое военных - МИД Таджикистана
0
98
16:45 17.09.2019
Разрешения на работу в РФ получил более 35 тысяч иностранных специалистов - МИД РФ
0
115
16:15 17.09.2019
Талисманом ОИ 2022 года в Пекине стала панда Бин Дуньдунь - оргкомитет
0
132
16:00 17.09.2019
Соглашение о совместном исследовании Луны заключили РФ и Китай
0
162
15:45 17.09.2019
При нападении экипажа шхуны из КНДР ранены трое военнослужащих РФ - ФСБ
0
190
15:15 17.09.2019
В первом чтении Госдума приняла законопроект о электронных трудовых книжках
0
194
15:00 17.09.2019
Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено на 81%
0
220
14:45 17.09.2019
Пласидо Доминго впервые выступит в оперном спектакле Большого театра в Москве
0
219
14:15 17.09.2019
На один из главных активов Порошенко наложен арест - адвокат
0
263

Возврат к списку