По факту браконьерства поверенный в делах КНДР будет вызвал в МИД РФ
17:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп будет вызван во вторник в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с северокорейскими шхунами. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.
"Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в РФ в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне", - сообщил собеседник агентства.
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