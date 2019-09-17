Работа чиновников по ликвидации последствий паводков получила критику Путина
17:45 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников за нерасторопную работу по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
"На что особо вынужден обратить внимание - пока, судя по поступающей информации, на региональном и местном уровнях работа по ликвидации последствий паводков ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане", - заявил глава государства на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Путин пояснил, что "это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших, в полной мере не организовано оказание помощи людям, не определены объемы федеральной поддержки".
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