Ущерб от паводков в Амурской области оценили более чем в 6,4 млрд руб.
18:15 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от паводков в Амурской области оценивается в более чем 6,4 млрд рублей, около половины этой суммы - ущерб сельскому хозяйству. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
"Общий материальный ущерб составил более 6,4 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей - ремонт и приобретение пострадавшего жилья, 1,9 млрд рублей - восстановление дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры и 3,4 млрд рублей - это ущерб сельскому хозяйству", - сказал он.
В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.
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