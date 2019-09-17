Ущерб от паводков в Амурской области оценили более чем в 6,4 млрд руб.

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от паводков в Амурской области оценивается в более чем 6,4 млрд рублей, около половины этой суммы - ущерб сельскому хозяйству. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

"Общий материальный ущерб составил более 6,4 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей - ремонт и приобретение пострадавшего жилья, 1,9 млрд рублей - восстановление дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры и 3,4 млрд рублей - это ущерб сельскому хозяйству", - сказал он.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.