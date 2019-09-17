Российские пограничники задержали более 80-ти браконьеров из КНДР

19:20 Источник: РОСБАЛТ

Российские пограничники задержали в Японском море более 80-ти граждан Северной Кореи, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне нашей страны. Также задержаны две браконьерские шхуны. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ России.

В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепа.