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НОВОСТИ

Российские пограничники задержали более 80-ти браконьеров из КНДР

19:20 17.09.2019 Источник: РОСБАЛТ

Российские пограничники задержали в Японском море более 80-ти граждан Северной Кореи, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне нашей страны. Также задержаны две браконьерские шхуны. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на Центр общественный связей ФСБ России. 

В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепа. 

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