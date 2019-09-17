Эксперт: Рак груди излечим на ранних стадиях в 95% случаев
19:50 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рак молочной железы является излечимым на ранних стадиях в 95% случаев, сообщил глава Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.
"95% излеченности при раке молочной железы на ранней стадии", - сказал он.
Согласно докладу "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году" Московского научно- исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена - филиал НМИЦ радиологии Минздрава РФ, в 2018 году в России насчитывалось более 3,76 млн человек с онкологическими заболеваниями (2,6% населения страны), из них - 18,4% онкобольных со злокачественными новообразованиями молочной железы.
Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава России и главы федеральных учреждений будут отвечать на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались 16 сентября. Каждый день на протяжении всей недели в ходе прямых эфиров будет подниматься отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
НОВОСТИ
- 20:40 17.09.2019
- Сноуден считает, что только у России в достаточной степени независимая внешняя политика
- 20:39 17.09.2019
- Мэр Собянин обратился к вновь избранным депутатам Мосгордумы
- 19:20 17.09.2019
- Российские пограничники задержали более 80-ти браконьеров из КНДР
- 18:40 17.09.2019
- США не ставят Белоруссию перед выбором между Западом и Востоком
- 18:15 17.09.2019
- Ущерб от паводков в Амурской области оценили более чем в 6,4 млрд руб.
- 17:45 17.09.2019
- Работа чиновников по ликвидации последствий паводков получила критику Путина
- 17:15 17.09.2019
- По факту браконьерства поверенный в делах КНДР будет вызвал в МИД РФ
- 17:00 17.09.2019
- В результате конфликта на границе с Киргизией убито трое военных - МИД Таджикистана
- 16:45 17.09.2019
- Разрешения на работу в РФ получил более 35 тысяч иностранных специалистов - МИД РФ
- 16:15 17.09.2019
- Талисманом ОИ 2022 года в Пекине стала панда Бин Дуньдунь - оргкомитет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать