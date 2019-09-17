Сноуден считает, что только у России в достаточной степени независимая внешняя политика

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден полагает, что среди всех европейских государств только у России внешняя политика в достаточной степени независима, чтобы предоставлять ему убежище. Об этом он заявил во вторник в интервью журналистам "Цайт онлайн", которое транслировалось на сайте этого германского издания.

"Думаю, интересно, немного грустно и очень поучительно, что во всей Европе, по всей видимости, есть только одна страна, у которой внешняя политика в достаточной степени независима для того, чтобы американский разоблачитель мог быть услышан", - констатировал Сноуден. Он подчеркнул, что "предоставление убежища разоблачителям не следует рассматривать как враждебное действие".

Сноуден выразил недоумение в связи с тем, что "во всей Европе среди давних союзников и друзей США нет других стран", которые бы выражали готовность предоставить убежище разоблачителям. По его словам, в этих государствах опасаются, что разведывательные службы США могут принять какие-то ответные меры, в том числе ограничить предоставление информации.

Экс-сотрудник АНБ заострил внимание на том, что регулярно выступает с критикой в отношении российских властей. Это, как неоднократно подчеркивал Сноуден, является свидетельством того, что он не работает на Москву.