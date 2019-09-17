Мэр Собянин обратился к вновь избранным депутатам Мосгордумы
20:39 17.09.2019
Избранные 8 сентября 45 депутатов Московской городской думы принесли присягу в присутствии мэра столицы Сергея Собянина. Градоначальник напутствовал парламентариев, порекомендовав им не бояться принимать сложные решения.
«Популярных решений, поддерживаемых 100% жителей, очень мало, - отметил мэр. - Каждое из этих решений носит заряд конфликта, споров, дискуссий, и всегда возникает соблазн не принимать решение или принимать решение, которое безусловно популярно. Должен сказать, что есть такой выбор, и на самом деле с городом ничего не случится. Не случится год, два, три, а потом будет происходить медленная деградация и отставание от других городов мира, от конкуренции с ними, в которой мы постоянно живем. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, если мы ответственные с вами люди, нам придется принимать сложные решения. Мы, конечно, несем ответственность перед каждым москвичом, избирателем, но мы несем ответственность и перед городом».
На церемонии новым московским депутатам были вручены удостоверения и специальные значки.
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