Мэр Собянин обратился к вновь избранным депутатам Мосгордумы

20:39

Избранные 8 сентября 45 депутатов Московской городской думы принесли присягу в присутствии мэра столицы Сергея Собянина. Градоначальник напутствовал парламентариев, порекомендовав им не бояться принимать сложные решения.«Популярных решений, поддерживаемых 100% жителей, очень мало, - отметил мэр. - Каждое из этих решений носит заряд конфликта, споров, дискуссий, и всегда возникает соблазн не принимать решение или принимать решение, которое безусловно популярно. Должен сказать, что есть такой выбор, и на самом деле с городом ничего не случится. Не случится год, два, три, а потом будет происходить медленная деградация и отставание от других городов мира, от конкуренции с ними, в которой мы постоянно живем. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, если мы ответственные с вами люди, нам придется принимать сложные решения. Мы, конечно, несем ответственность перед каждым москвичом, избирателем, но мы несем ответственность и перед городом».На церемонии новым московским депутатам были вручены удостоверения и специальные значки.