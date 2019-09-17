Стало известно, кто займется расследованием атак в Саудовской Аравии
22:40 17.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная группа следователей при поддержке ООН будет устанавливать организаторов нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Для расследования атак при поддержке ООН будет создана международная группа следователей, которая должна приехать в королевство, - сказал он. - Мы пока не знаем, кто стоит за атаками на "Сауди Арамко". "После завершения расследования мы проинформируем все международные стороны о том, кто несет ответственность за нападение", - добавил министр.
"Мы выясняем, кто несет ответственность за нападения и непосредственно совершил его, - отметил министр. - Любой стороне, стоящей за атакой, будет предъявлено обвинение". По его словам, целью диверсии было ослабить Саудовскую Аравию.
НОВОСТИ
- 22:32 17.09.2019
- Православные священники просят пересмотреть приговоры участникам митингов в Москве
- 21:30 17.09.2019
- США подали в суд на Сноудена
- 20:40 17.09.2019
- Сноуден считает, что только у России в достаточной степени независимая внешняя политика
- 20:39 17.09.2019
- Мэр Собянин обратился к вновь избранным депутатам Мосгордумы
- 19:50 17.09.2019
- Эксперт: Рак груди излечим на ранних стадиях в 95% случаев
- 19:20 17.09.2019
- Российские пограничники задержали более 80-ти браконьеров из КНДР
- 18:40 17.09.2019
- США не ставят Белоруссию перед выбором между Западом и Востоком
- 18:15 17.09.2019
- Ущерб от паводков в Амурской области оценили более чем в 6,4 млрд руб.
- 17:45 17.09.2019
- Работа чиновников по ликвидации последствий паводков получила критику Путина
- 17:15 17.09.2019
- По факту браконьерства поверенный в делах КНДР будет вызвал в МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать