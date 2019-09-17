Стало известно, кто займется расследованием атак в Саудовской Аравии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная группа следователей при поддержке ООН будет устанавливать организаторов нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Для расследования атак при поддержке ООН будет создана международная группа следователей, которая должна приехать в королевство, - сказал он. - Мы пока не знаем, кто стоит за атаками на "Сауди Арамко". "После завершения расследования мы проинформируем все международные стороны о том, кто несет ответственность за нападение", - добавил министр.

"Мы выясняем, кто несет ответственность за нападения и непосредственно совершил его, - отметил министр. - Любой стороне, стоящей за атакой, будет предъявлено обвинение". По его словам, целью диверсии было ослабить Саудовскую Аравию.