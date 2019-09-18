Более пяти человек рассматриваются Трампом на пост помощника по национальной безопасности

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры более пяти человек на пост нового помощника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона. Соответствующее пояснение слов американского лидера опубликовал во вторник Белый дом.

Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм отметила, что Трамп ранее перечислил имена ряда кандидатов, но это далеко "не полный список, и есть другие [кандидатуры], которые находятся на рассмотрении".



