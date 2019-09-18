В рамках соглашения с оппозиций из-под стражи освобожден вице-спикера Венесуэлы
08:50 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Венесуэлы приняли решение об освобождении из-под стражи вице-спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики (однопалатного парламента) Эдгара Самбрано в рамках соглашения, подписанного с частью оппозиции. Об этом сообщила во вторник Комиссия по установлению правды, правосудию и миру.
"В соответствии с соглашениями, достигнутыми между правительством и частью оппозиции ради достижения мирного сосуществования граждан, Комиссия приняла решение попросить органы судебной власти изменить Эдгару Самбрано меру пресечения в виде лишения свободы", - говорится в документе.
В нем отмечается, что прошение было удовлетворено.
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