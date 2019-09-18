Опрос: Кредит для обучения детей за рубежом готовы взять более 30% россиян
09:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 35% россиян готовы взять кредит для того, чтобы оплатить учебу детей за рубежом. Такие данные приводятся в опросе Райффайзенбанка, с которым ознакомился ТАСС.
Наибольшее число респондентов, которые готовы взять кредит, проживает в Новосибирской (38% опрошенных) и Нижегородской (36%) областях, а также в Республике Татарстан (36%).
В Москве и Подмосковье готовность оформить кредит на обучение своих детей за рубежом выразили 35% опрошенных, такая же ситуация в Краснодарском крае. В Свердловской области возможность взять кредит допускают 33%, а в Санкт- Петербурге и Ленинградской области - 32% респондентов.
Опрос проводился Райффайзенбанком среди россиян с детьми в сентябре этого года. Всего был опрошен 1461 респондент.
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