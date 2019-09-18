Минобороны Саудовской Аравии обещает представить доказательства причастности Ирана к атакам
09:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Саудовской Аравии обещает представить в среду доказательства причастности Ирана к нападениям на нефтяные объекты в королевстве. Об этом сообщил телеканал "Аль- Арабия" со ссылкой на заявление ведомства.
"Минобороны проведет пресс-конференцию в среду вечером, на которой будут представлены доказательства причастности Ирана к террористической атаке на объекты [компании] Saudi Aramco ("Сауди Арамко")", - отмечается в коммюнике. Из него следует, что саудовские военные планируют продемонстрировать "использовавшееся в теракте иранское оружие".
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