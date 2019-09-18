Сноуден заявил, что иск СШа сделал его книгу самой продаваемой в мире

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что всего через несколько часов после того, как американские власти подали на него в суд за публикацию мемуаров Permanent Record ("Личное дело"), которые якобы нарушают договоренности о неразглашении, подписанные им во время работы в спецслужбах Соединенных Штатов, его книга стала самой продаваемой в мире.

"Несколько часов спустя после того, как правительство Соединенных Штатов подало иск с целью пресечь публикацию моих новых мемуаров, Permanent Record, та самая книга, которую [американское] правительство не хочет допустить до читателей, стала самой продаваемой в мире", - написал Сноуден в среду на своей странице в "Твиттере". Он также отметил, что его работу можно купить везде, "где продаются хорошие книги".



