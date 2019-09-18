Эксперты КНР считают, что РФ и Китай могут обеспечить международную безопасность
10:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай успешно выполняют роль государств - защитников глобальной безопасности на фоне провала соответствующей международной политики Соединенных Штатов, в том числе в Афганистане. Такую точку зрения высказали в среду политологи КНР, опрошенные китайской газетой "Глобал таймс".
"После краха мирных переговоров между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) делегация этой организации встретилась с представителями российских властей в Москве, а Китай поддерживает контакты с талибами в Афганистане. Это доказывает, что КНР и Россия вносят вклад в обеспечение мира в регионе, в то время как Соединенные Штаты терпят поражение", - приводит издание мнение сотрудника Академии общественных наук Китая Ян Цзиня.
По мнению эксперта, крайне важно, что КНР и РФ - постоянные члены Совета Безопасности ООН, поддерживающие друг с другом доверительные отношения на высоком уровне. "Поэтому Москва и Пекин обладают беспрецедентными условиями и возможностями для сотрудничества и координации позиций по формированию баланса в ответ на негативные действия США", - подчеркнул он.
Как полагает профессор-американист Китайского университета международных отношений Ли Хайдун, Вашингтон нанес большой ущерб глобальной экономике, который почувствовали и американские союзники, в частности, Япония. Он напомнил, что пострадали и страны Евросоюза, прежде всего Германия. "Таким образом получилось, что все ключевые политические силы, за исключением Соединенных Штатов, разделяют единые ценности по поводу развития многосторонних форматов взаимодействия и свободной торговли", - уточнил политолог.
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