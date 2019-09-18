Министр обороны Ирана назвал все обвинения в атаках на Саудовскую Аравию домыслами
11:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Ирана Амир Хатами категорически отверг обвинения в том, что якобы Тегеран нанес удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии. Его слова в среду процитировал телеканал "Аль- Маядин".
"Обвинения против Ирана полностью отвергаются, подобные домыслы не принесут никакого результата", - отметил глава иранского оборонного ведомства.
По убеждению Хатами, Саудовская Аравия и Израиль "с самого начала хотели втянуть США в конфликт в регионе". Иранский министр указал, что "если на нас [Иран] нападут, то наш ответ будет самым решительным".
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