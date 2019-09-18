Министр обороны Ирана назвал все обвинения в атаках на Саудовскую Аравию домыслами

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Ирана Амир Хатами категорически отверг обвинения в том, что якобы Тегеран нанес удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии. Его слова в среду процитировал телеканал "Аль- Маядин".

"Обвинения против Ирана полностью отвергаются, подобные домыслы не принесут никакого результата", - отметил глава иранского оборонного ведомства.

По убеждению Хатами, Саудовская Аравия и Израиль "с самого начала хотели втянуть США в конфликт в регионе". Иранский министр указал, что "если на нас [Иран] нападут, то наш ответ будет самым решительным".



