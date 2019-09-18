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Во втором квартале рост реального ВВП Грузии составил 4,5%

11:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост реального ВВП Грузии во втором квартале текущего года составил 4,5%, что на 1,1 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в опубликованных в среду данных Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат").

Сокращение роста во втором квартале текущего года наблюдалось в таких отраслях экономики, как горнодобывающая промышленность (-7,7%) и строительство (-4,6%) и др.

По данным "Сакстата", во втором квартале также произошло падение показателя ВВП на душу населения. С апреля по июнь текущего года ВВП на душу населения составил более 1,08 тыс. долларов, что на 3% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Первое место по объему в отраслевой структуре грузинского ВВП занимает торговля (16,8%), за которой следуют промышленность (16,4%), транспорт и связь (10,9%), строительство (8,8%), сельское хозяйство, рыболовство (8,4%) и прочее.


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