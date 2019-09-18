Рада отказалась поддержать закон Зеленского об импичменте главы государства
11:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада отказалась поддержать постановление, отменяющее результаты голосования по предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским закону об импичменте главы государства. За проект постановления, внесенный фракцией экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", проголосовал лишь 101 депутат при 226 необходимых для принятия документа голосах.
В проекте постановления говорилось, что принятие закона об импичменте прошло в Раде с нарушением процедуры. Также авторы проекта утверждали, что закон "содержит ряд системных недостатков", в частности дублирует действующие нормы законодательства. Кроме того, сторонники Порошенко отметили, что инициатива Зеленского повторяет положения принятого предыдущим составом Рады законопроекта об импичменте, который нынешний президент так и не подписал.
НОВОСТИ
- 12:00 18.09.2019
- Выхода беженцев из лагеря Эр-Рукбан проконтролирует военная полиция РФ
- 11:15 18.09.2019
- Во втором квартале рост реального ВВП Грузии составил 4,5%
- 11:00 18.09.2019
- Министр обороны Ирана назвал все обвинения в атаках на Саудовскую Аравию домыслами
- 10:45 18.09.2019
- На Лондонской бирже продолжают снижаться цены на нефть марки Brent
- 10:15 18.09.2019
- В рамках учений в ЦВО 50 самолетов и вертолетов проверили систему ПВО
- 10:00 18.09.2019
- Эксперты КНР считают, что РФ и Китай могут обеспечить международную безопасность
- 09:45 18.09.2019
- Минобороны Саудовской Аравии обещает представить доказательства причастности Ирана к атакам
- 09:15 18.09.2019
- Сноуден заявил, что иск США сделал его книгу самой продаваемой в мире
- 09:00 18.09.2019
- Опрос: Кредит для обучения детей за рубежом готовы взять более 30% россиян
- 08:50 18.09.2019
- В рамках соглашения с оппозиций из-под стражи освобожден вице-спикера Венесуэлы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать