Рада отказалась поддержать закон Зеленского об импичменте главы государства

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада отказалась поддержать постановление, отменяющее результаты голосования по предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским закону об импичменте главы государства. За проект постановления, внесенный фракцией экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", проголосовал лишь 101 депутат при 226 необходимых для принятия документа голосах.

В проекте постановления говорилось, что принятие закона об импичменте прошло в Раде с нарушением процедуры. Также авторы проекта утверждали, что закон "содержит ряд системных недостатков", в частности дублирует действующие нормы законодательства. Кроме того, сторонники Порошенко отметили, что инициатива Зеленского повторяет положения принятого предыдущим составом Рады законопроекта об импичменте, который нынешний президент так и не подписал.



