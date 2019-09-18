Выхода беженцев из лагеря Эр-Рукбан проконтролирует военная полиция РФ
12:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные полицейские проконтролируют процесс выхода беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан. Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Андрей Бакин.
"Для организации централизованного выхода жителей лагеря Рукбан через пункт пропуска "Джлеб" от российской стороны задействовано тридцать пять военнослужащих военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, а также двенадцать единиц военной и специальной техники", - сказал Бакин на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря.
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