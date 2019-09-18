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Для обоснования своего присутствия США необходимы очаги напряженности в Сирии

12:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США необходимы очаги напряженности в Сирии для обоснования незаконного присутствия на ее территории и удовлетворения своих амбиций, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"США и их союзникам безразлична судьба простых сирийцев. Очаги напряженности в Сирии нужны американцам лишь для обоснования своего незаконного присутствия на территории суверенного государства и удовлетворения любыми средствами своих геополитических амбиций. Везде, где есть американское присутствие, можно видеть разруху, голод, эпидемии и разгул криминала", - сказал Мизинцев.

По его словам, очередным доказательством деструктивной политики, реализуемой США в Сирии, является лагерь беженцев Эль-Холь, который также расположен на незаконно оккупированной американскими войсками территории.

"До настоящего времени со стороны Соединенных Штатов мы не видим конструктивных шагов по расформированию этого рассадника экстремизма, где гуманитарная ситуация значительно хуже, чем в Эр-Рукбане", - отметил генерал.

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