Во втором чтении Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс
13:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики. Документ, внесенный правительством, подготовлен в целях реализации отдельных положений послания президента РФ Федеральному Собранию и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов.
Законопроект упрощает подачу документов в налоговые органы - он предоставляет гражданам право подавать в ФНС и получать от налоговой службы декларации, информацию о налоговых льготах и иные документы через многофункциональные центры. Кроме того, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) предлагается включить в единый налоговый платеж, который граждане РФ могут перечислять в бюджет одним платежным поручением. Сейчас в него входят налог на имущество физлиц, а также транспортный и земельный налоги. Налогоплательщик сможет подавать заявления о возврате излишне удержанных или уплаченных налогов независимо от временных ограничений - сейчас заявление можно подать в течение трех лет с момента уплаты налога.
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