Турция вновь заявила о готовности создать зону безопасности в Сирии без США
13:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в Сирии, если соответствующие договоренности не будут достигнуты с США. Об этом в среду турецкий лидер сообщил в ходе выступления в турецкой столице, трансляцию вел телеканал "А хабер".
"Если Турция и США в течение двух недель не достигнут конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то мы начнем действовать самостоятельно", - отмели президент.
Эрдоган также рассказал о том, что "Россия и Иран разделяют опасения Турции в отношении отрядов "Сил народной самообороны". Анкара считает их сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.
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