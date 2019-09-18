Турция вновь заявила о готовности создать зону безопасности в Сирии без США

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в Сирии, если соответствующие договоренности не будут достигнуты с США. Об этом в среду турецкий лидер сообщил в ходе выступления в турецкой столице, трансляцию вел телеканал "А хабер".

"Если Турция и США в течение двух недель не достигнут конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то мы начнем действовать самостоятельно", - отмели президент.

Эрдоган также рассказал о том, что "Россия и Иран разделяют опасения Турции в отношении отрядов "Сил народной самообороны". Анкара считает их сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.