0
0
0
НОВОСТИ

Турция вновь заявила о готовности создать зону безопасности в Сирии без США

13:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в Сирии, если соответствующие договоренности не будут достигнуты с США. Об этом в среду турецкий лидер сообщил в ходе выступления в турецкой столице, трансляцию вел телеканал "А хабер".

"Если Турция и США в течение двух недель не достигнут конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то мы начнем действовать самостоятельно", - отмели президент.

Эрдоган также рассказал о том, что "Россия и Иран разделяют опасения Турции в отношении отрядов "Сил народной самообороны". Анкара считает их сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 18.09.2019
Во втором чтении Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс
0
74
12:45 18.09.2019
Для обоснования своего присутствия США необходимы очаги напряженности в Сирии
0
109
12:15 18.09.2019
Во вторник в Нью-Йорке пройдет встреча Абэ с Роухани - Киодо
0
139
12:00 18.09.2019
Выход беженцев из лагеря Эр-Рукбан проконтролирует военная полиция РФ
0
157
11:45 18.09.2019
Рада отказалась поддержать закон Зеленского об импичменте главы государства
0
171
11:15 18.09.2019
Во втором квартале рост реального ВВП Грузии составил 4,5%
0
200
11:00 18.09.2019
Министр обороны Ирана назвал все обвинения в атаках на Саудовскую Аравию домыслами
0
217
10:45 18.09.2019
На Лондонской бирже продолжают снижаться цены на нефть марки Brent
0
227
10:15 18.09.2019
В рамках учений в ЦВО 50 самолетов и вертолетов проверили систему ПВО
0
226
10:00 18.09.2019
Эксперты КНР считают, что РФ и Китай могут обеспечить международную безопасность
0
256

Возврат к списку