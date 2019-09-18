Исследование: Женщины все реже хотят рожать детей

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный коэффициент рождений первого ребенка в России по итогам 2018 года снизился до минимальных значений за последние 20 лет. Об этом говорится в новом номере "Мониторинга социально- экономического положения и самочувствия населения" Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, который опубликован в среду.

"Суммарный коэффициент первых рождений составил по итогам 2018 года 0,66 ребенка в среднем на женщину. Такой низкий показатель первых рождений наблюдался в России лишь единожды - в 1999 году на "дне" нисходящего тренда рождаемости. Вероятнее всего нынешнее снижение <…> отражает процесс откладывания рождения первенцев. В любом случае все меньше оснований ожидать возвращения в России всеобщей модели семьи "хотя бы с одним ребенком", - отмечается в мониторинге.

По мнению авторов исследования, на такой ситуации сказывается экономическая рецессия, в том числе снижение реальных доходов населения с 2014 года, а также, возможно, смена поколений репродуктивного возраста.

Подчеркивается, что поколение 1990-х годов имеет две особенности. "Во-первых, его детство пришлось на период острого демографического кризиса, а значит, проходило среди большого количества однодетных и неполных семей, причем на фоне существенного роста бедности. Во-вторых, это первое из "цифровых" поколений, в чью жизнь сетевые технологии вошли достаточно рано, чтобы повлиять на образ жизни и базовые ценности", - отмечается в мониторинге РАНХиГС.

В 2018 года суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,58 ребенка в среднем на женщину.

В январе-июле 2019 года естественная убыль населения достигла 209,7 тыс. человек, ускорившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,2 раза. Она затронула 69 регионов. За 7 месяцев 2019 года родилось 860,4 тыс. детей. Это на 68,5 тыс. (или на 7,4%) рождений меньше, чем за аналогичный период 2018 года.



