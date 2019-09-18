Помощь в восстановлении добычи нефти Саудовской Аравии предложили российские компании
14:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские компании высказали готовность помочь Saudi Aramco в восстановлении нефтяной инфраструктуры после атаки дронов. Об этом Reuters сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Ряд российских компаний предложил свою помощь саудовским партнерам, чтобы преодолеть огромный ущерб от атак", - сказал он.
Дмитриев не уточнил, о каких компаниях идет речь. В Минэнерго и российских нефтяных компаниях эту информацию не комментируют.
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