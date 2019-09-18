Путин не обсуждал поставки С-300 или С-400 и увеличение добычи нефти с саудовским принцем - Песков
14:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не обсуждал в среду в телефонном разговоре с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом возможность поставки Эр- Рияду российских комплексов С-300 или С-400.
"Нет необходимости повторять то, что уже было сказано [Путиным 16 сентября в Анкаре]", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли эта тема в разговоре.
В понедельник Путин заявил в Анкаре, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. "Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал Путин. - Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии".
"Нет, не обсуждалась [возможность увеличения добычи]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Владимир Путин провел по обращению саудовской стороны телефонный разговор с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс", - сообщили в пресс-службе Кремля. - Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть".
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