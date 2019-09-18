0
0
59
НОВОСТИ

Путин не обсуждал поставки С-300 или С-400 и увеличение добычи нефти с саудовским принцем - Песков

14:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не обсуждал в среду в телефонном разговоре с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом возможность поставки Эр- Рияду российских комплексов С-300 или С-400.

"Нет необходимости повторять то, что уже было сказано [Путиным 16 сентября в Анкаре]", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли эта тема в разговоре.

В понедельник Путин заявил в Анкаре, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить страну, если ее руководство примет решение закупить российское оружие. "Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - сказал Путин. - Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии".

"Нет, не обсуждалась [возможность увеличения добычи]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Владимир Путин провел по обращению саудовской стороны телефонный разговор с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате "ОПЕК плюс", - сообщили в пресс-службе Кремля. - Выражен обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 18.09.2019
Кремль считает, что трехсторонние консультациях по газу могут не дать результата
0
29
14:15 18.09.2019
Помощь в восстановлении добычи нефти Саудовской Аравии предложили российские компании
0
101
14:00 18.09.2019
Исследование: Женщины все реже хотят рожать детей
0
133
13:45 18.09.2019
Законопроект о повышение ставок акциза на вина принят во втором чтении
0
146
13:15 18.09.2019
Турция вновь заявила о готовности создать зону безопасности в Сирии без США
0
158
13:00 18.09.2019
Во втором чтении Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс
0
183
12:45 18.09.2019
Для обоснования своего присутствия США необходимы очаги напряженности в Сирии
0
193
12:15 18.09.2019
Во вторник в Нью-Йорке пройдет встреча Абэ с Роухани - Киодо
0
218
12:00 18.09.2019
Выход беженцев из лагеря Эр-Рукбан проконтролирует военная полиция РФ
0
226
11:45 18.09.2019
Рада отказалась поддержать закон Зеленского об импичменте главы государства
0
241

Возврат к списку