Кремль считает, что трехсторонние консультациях по газу могут не дать результата
15:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стоит ожидать, что на трехсторонних консультациях по газу в формате РФ-Украина-ЕС будут достигнуты конкретные договоренности. Для этого, по его мнению, еще предстоит провести большую работу.
"Удастся договориться или нет? Я думаю, не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей. Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - заявил он.
В целом, Песков переадресовал вопрос о предстоящих 19 сентября в Брюсселе консультациях в Министерство энергетики РФ. "Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут договариваться", - сказал он.
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