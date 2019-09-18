Кремль считает, что трехсторонние консультациях по газу могут не дать результата

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стоит ожидать, что на трехсторонних консультациях по газу в формате РФ-Украина-ЕС будут достигнуты конкретные договоренности. Для этого, по его мнению, еще предстоит провести большую работу.

"Удастся договориться или нет? Я думаю, не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей. Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - заявил он.

В целом, Песков переадресовал вопрос о предстоящих 19 сентября в Брюсселе консультациях в Министерство энергетики РФ. "Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут договариваться", - сказал он.







