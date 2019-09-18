0
0
4
НОВОСТИ

Кремль считает, что трехсторонние консультациях по газу могут не дать результата

15:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не стоит ожидать, что на трехсторонних консультациях по газу в формате РФ-Украина-ЕС будут достигнуты конкретные договоренности. Для этого, по его мнению, еще предстоит провести большую работу.

"Удастся договориться или нет? Я думаю, не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей. Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - заявил он.

В целом, Песков переадресовал вопрос о предстоящих 19 сентября в Брюсселе консультациях в Министерство энергетики РФ. "Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные министерства будут договариваться", - сказал он.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:45 18.09.2019
Путин не обсуждал поставки С-300 или С-400 и увеличение добычи нефти с саудовским принцем - Песков
0
51
14:15 18.09.2019
Помощь в восстановлении добычи нефти Саудовской Аравии предложили российские компании
0
95
14:00 18.09.2019
Исследование: Женщины все реже хотят рожать детей
0
128
13:45 18.09.2019
Законопроект о повышение ставок акциза на вина принят во втором чтении
0
142
13:15 18.09.2019
Турция вновь заявила о готовности создать зону безопасности в Сирии без США
0
156
13:00 18.09.2019
Во втором чтении Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс
0
178
12:45 18.09.2019
Для обоснования своего присутствия США необходимы очаги напряженности в Сирии
0
188
12:15 18.09.2019
Во вторник в Нью-Йорке пройдет встреча Абэ с Роухани - Киодо
0
214
12:00 18.09.2019
Выход беженцев из лагеря Эр-Рукбан проконтролирует военная полиция РФ
0
222
11:45 18.09.2019
Рада отказалась поддержать закон Зеленского об импичменте главы государства
0
237

Возврат к списку