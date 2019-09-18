0
0
86
НОВОСТИ

По данным PERN в Польше находится около 450 тыс. тонн загрязненной нефти из нефтепровода "Дружба"

15:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 450 тыс. тонн поступившей в Польшу весной этого года загрязненной нефти остаются в польских хранилищах. Об этом заявил в среду глава компании - оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN (ПЕРН) Игорь Василевский.

Как напомнил Василевский, в польскую систему передачи нефти попало "более миллиона тонн загрязненного хлоридами сырья". "Сегодня нам удалось снизить этот уровень примерно до 450 тыс. тонн", - сказал он на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы очистить инфраструктуру компании от загрязненной нефти, Василевский ответил, что "это скорее вопрос для нефтеперерабатывающих заводов в Польше и Германии, так как это их товар". "Вначале мы планировали, что это [очистка инфраструктуры] займет от 6 до 8 месяцев, но сегодня мы думаем, что это потребует больше времени", - цитирует слова Василевского Польское агентство печати.

"Сегодня я могу сказать, что все трубопроводы очищены от хлоридов, а загрязненная нефть находится в хранилищах", - отметил глава ПЕРН, подчеркнув, что пока сложно говорить о сроках их опустошения.

Касаясь возможных претензий ПЕРН в связи с поставками загрязненной нефти, Василевский сказал, что процесс расчета компенсаций продолжается. "Однако, это не то место, где я могу говорить о деталях наших переговоров с российскими партнерами", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:15 18.09.2019
Решение по трассе Москва-Казань ожидается до конца года - Минтранс РФ
0
49
16:00 18.09.2019
Украина ставит под угрозу срыва саммит "нормандской четверки"
0
73
15:15 18.09.2019
На Смоленской АЭС начались учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
0
142
15:00 18.09.2019
Кремль считает, что трехсторонние консультации по газу могут не дать результата
0
179
14:45 18.09.2019
Путин не обсуждал поставки С-300 или С-400 и увеличение добычи нефти с саудовским принцем - Песков
0
171
14:15 18.09.2019
Помощь в восстановлении добычи нефти Саудовской Аравии предложили российские компании
0
210
14:00 18.09.2019
Исследование: Женщины все реже хотят рожать детей
0
214
13:45 18.09.2019
Законопроект о повышение ставок акциза на вина принят во втором чтении
0
226
13:15 18.09.2019
Турция вновь заявила о готовности создать зону безопасности в Сирии без США
0
218
13:00 18.09.2019
Во втором чтении Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс
0
252

Возврат к списку