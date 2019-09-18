По данным PERN в Польше находится около 450 тыс. тонн загрязненной нефти из нефтепровода "Дружба"

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 450 тыс. тонн поступившей в Польшу весной этого года загрязненной нефти остаются в польских хранилищах. Об этом заявил в среду глава компании - оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN (ПЕРН) Игорь Василевский.

Как напомнил Василевский, в польскую систему передачи нефти попало "более миллиона тонн загрязненного хлоридами сырья". "Сегодня нам удалось снизить этот уровень примерно до 450 тыс. тонн", - сказал он на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется, чтобы очистить инфраструктуру компании от загрязненной нефти, Василевский ответил, что "это скорее вопрос для нефтеперерабатывающих заводов в Польше и Германии, так как это их товар". "Вначале мы планировали, что это [очистка инфраструктуры] займет от 6 до 8 месяцев, но сегодня мы думаем, что это потребует больше времени", - цитирует слова Василевского Польское агентство печати.

"Сегодня я могу сказать, что все трубопроводы очищены от хлоридов, а загрязненная нефть находится в хранилищах", - отметил глава ПЕРН, подчеркнув, что пока сложно говорить о сроках их опустошения.

Касаясь возможных претензий ПЕРН в связи с поставками загрязненной нефти, Василевский сказал, что процесс расчета компенсаций продолжается. "Однако, это не то место, где я могу говорить о деталях наших переговоров с российскими партнерами", - добавил он.