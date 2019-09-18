Украина ставит под угрозу срыва саммит "нормандской четверки"

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев отказался на встрече в Минске в среду подписывать "формулу Штайнмайера" по предоставлению особого статуса Донбассу в составе Украины, что поставило под угрозу срыва саммит "нормандской четверки". Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"На заседании Контактной группы рассматривалось поручение политических советником лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины, которым предлагалось на сегодняшней встрече подписать документ по имплементации "формулы Штайнмайера", чтобы затем приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом, - рассказал источник. - Однако украинская делегация отказалась подписывать документ, что поставило под угрозу срыва подготовку саммита "нормандской четверки".