Решение по трассе Москва-Казань ожидается до конца года - Минтранс РФ

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс РФ надеется получить одобрение правительства по новому варианту строительства трассы Москва - Казань до конца 2019 года, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих.

Согласно новому проекту, строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков - из Москвы до Владимира с обходом Владимира и южным обходом Казани. Строительство дороги между этими участками будет вынесено за горизонт 2024 года.

"Я надеюсь, что поддержка будет оказана с учетом того, что позиция была согласована всеми сторонами", - сказал Дитрих.

"С учетом того, что сегодня скорость на трассах М5 и М7 не отвечает реалиям сегодняшнего дня, а через несколько лет интенсивность превысит пороговые значения и дороги вообще не смогут обеспечивать пропуск транспорта, решение о том, чтобы начинать эту стройку с головных участков из Москвы до Владимира с обходом Владимира и с участка с южным обходом Казани - это решение, конечно, для нас знаковое", - отметил Дитрих.

Он также сообщил, что Минтранс уже получил предварительное одобрение Министерства финансов на проектирование всей трассы с последующим ее продлением до Екатеринбурга и Челябинска, чтобы связать Центральную Россию с сибирскими регионами. "Это важнейшее решение, надеемся, что к его реализации мы приступим в самое ближайшее время", - сказал министр.