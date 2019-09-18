Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 был рассмотрен кабинетом министров
17:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по финансово-экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Был рассмотрен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что участники совещания обсудили общий объем и распределение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части всех отраслей экономики и социально- экономической сферы. Мероприятие стало итоговым в серии правительственных совещаний, проведенных в августе - сентябре в рамках бюджетного процесса.
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