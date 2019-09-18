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В октябре главы Финляндии и США обсудят в Вашингтоне сотрудничество по Арктике

17:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Саули Ниинистё в октябре отправится с рабочим визитом в США, где обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом сотрудничество двух государств. Об этом сообщила в среду канцелярия финского лидера.

"Ниинистё совершит рабочий визит в США и 2 октября встретится с президентом Трампом в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

"На встрече в Белом доме президенты обсудят возможности усиления сотрудничества между Финляндией и США в том числе в том, что касается безопасности Европы и Арктики. Также на повестке будут способы развития торгового и технологического сотрудничества", - уточнила канцелярия Ниинистё.

Там подчеркнули, что встреча глав государств произойдет в год, когда Финляндия и США празднуют 100-летие установления дипломатических отношений.



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