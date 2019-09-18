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Трамп выбрал на пост помощника по национальной безопасности Роберта О'Брайена

17:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назначит своим новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в "Твиттере".

"Я рад сообщить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!" - написал он.


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