Цены в Москве в августе снизились, заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Тихонов

18:01

В августе в Москве отмечена дефляция в 0,2%, по сравнению с июлем 2019 года, сообщил глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов. По словам министра городского правительства, дефляционные процессы связаны с сезонным снижением цен в мегаполисе, прежде всего, на фрукты и овощи. Осенью плодоовощная продукция традиционно дешевеет и на этот вид товаров цены в конце лета снизились в среднем 8,73%. Также отмечено снижение цен на цифровую электронику (0,06 - 0,43%), бытовую технику (на 0,15%), проезд в такси (на 0,97%), авиабилеты (на 0,18%). При этом и в целом в РФ в августе была зафиксирована дефляция, отмечает Тихонов.По словам министра, согласно прогнозам, среднегодовая инфляция в Москве составит 4,9%. "За 8 месяцев 2019 года инфляция в Москве составила 2,7%", - заявил глава департамента, отметив, что в годовом исчислении (с августа 2018 по август 2019 года) она держится на уровне 4,3%.