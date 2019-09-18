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Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты страны

18:30 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эр-Рияд обвинил Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты страны. Как утверждал в среду на пресс-конференции официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики, королевство располагает "доказательствами причастности Ирана к актам саботажа в регионе через его агентов".

"У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена, - утверждал он. - Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана".

По версии Аль-Малики, при атаках было использовано 18 беспилотников с продвинутой системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет. "Четыре крылатые ракеты были использованы для атаки на завод в Хурайсе - они были запущены с севера на юг на расстояние 700 км, еще три ракеты не достигли своей цели, - добавил он. - Нападение не могло быть осуществлено из Йемена, как утверждает иранский режим: направление атак указывает на то, что оно произошло не из Йемена". "Все фрагменты с места атак, которые были обнаружены и проанализированы, указывают на Иран", - подчеркнул аль-Малики.

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