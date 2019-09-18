Адвокат Хасавов арестован по обвинению в воспрепятствовании правосудию
19:00 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию путем принуждения к даче ложных показаний в рамках уголовного дела в отношении бывших чиновников Дагестана, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок ареста Хасавову установлен до 16 ноября. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора.
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