Адвокат Хасавов арестован по обвинению в воспрепятствовании правосудию

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию путем принуждения к даче ложных показаний в рамках уголовного дела в отношении бывших чиновников Дагестана, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок ареста Хасавову установлен до 16 ноября. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора.