Взрыв в общежитии Златоуста: есть пострадавшие и погибший

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, трое пострадали от хлопка в одном из общежитий города Златоуста Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС города.

"Да, было такое. Трое пострадали, один погиб. Звонок о случившемся нам поступил в 18:37", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о взрыве в общежитии.

"Хлопок предмета, похожего на гранату, в помещении общежития. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

