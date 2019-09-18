Заболеваемость россиян онкологией за 10 лет выросла почти на 24%

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость населения России по злокачественным новообразованиям за последние 10 лет выросла примерно на 24%, при этом смертность все это время остается практически на одном и том же уровне. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан в интервью газете "Известия" сообщил, что в России в ближайшие два года на 20-30% вырастет смертность от онкозаболеваний. По его словам, это связано с нехваткой в стране лекарств для пациентов, в частности, препаратов для химиотерапии.

"За последние 10 лет заболеваемость по злокачественным новообразованиям выросла на 23,7%, в то время как смертность за это же время практически не изменилась, нам удается ее удерживать на уровне 197,9 случаев на 100 тысяч населения. По данным ВОЗ, заболеваемость во всем мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18-20%", - привела пресс- служба министерства слова главного онколога Минздрава РФ академика РАН Андрея Каприна.

Он также отметил, что главным оружием против рака остается ранняя выявляемость и профилактика заболевания. В частности, на это в рамках государственной программы выделяются большие средства, в том числе и на закупку лекарств. "В рамках программы уже вступила в силу новая скриниговая концепция, которой будет охвачено практически все население, чтобы пройти в положенные сроки нужные исследования на выявление злокачественных новообразований распространенных локализаций. <...> Я считаю, что программа, ее целенаправленная реализация поможет существенно улучшить и систему оказания медицинской помощи, и даст импульс для развития собственного производства фармпрепаратов и необходимой техники", - пояснил Каприн.

По словам Рогачева, одной из проблем лечения онкологических заболеваний является отсутствие некоторых препаратов для химиотерапии или замена их на непроверенные в клинических условиях. В Минздраве в свою очередь пояснили, что министерство направило запрос в адрес внештатных специалистов с требованием до 26 сентября предоставить информацию о потребности на 2020 год в лекарствах, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"В связи с возможностью ограничения поставок на российский рынок того или иного лекарственного препарата, выпускаемого зарубежными производителями, Минздравом России создается рабочая группа с участием Росздравнадзора и Минпромторга для оперативного реагирования на рыночные колебания. Рабочая группа будет готовить перспективные планы по импортозамещению, а также оперативно разрабатывать и принимать меры по внедрению альтернативных подходов и схем лечения", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, подготовлены соответствующие изменения в порядок определения цены контракта, чтобы снизить риск некорректного формирования минимальной цены планируемого к закупке препарата.

Рогачев также отметил, что существует нехватка препаратов для сопроводительной терапии, в частности 10-процентного хлорида натрия. "Лекарственный препарат натрия хлорид, раствор 10% не входит в Государственный реестр лекарственных средств, является препаратом аптечного изготовления. <…> Изготовление лекарственных препаратов аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, осуществляется по рецептам на лекарственные препараты, по требованиям медицинских организаций", - заключили в министерстве.