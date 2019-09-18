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США не ведут речь о войне с Ираном - Трамп

21:10 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США "занимают очень сильную позицию" по Ирану, но не ведут речь о войне. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп по прибытии в Сан-Диего.

"Есть много вариантов, посмотрим. Мы сейчас занимаем очень сильную позицию, - сказал он. - Я не говорил об этой [военной] опции".

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