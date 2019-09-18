США не ведут речь о войне с Ираном - Трамп
21:10 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США "занимают очень сильную позицию" по Ирану, но не ведут речь о войне. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп по прибытии в Сан-Диего.
"Есть много вариантов, посмотрим. Мы сейчас занимаем очень сильную позицию, - сказал он. - Я не говорил об этой [военной] опции".
НОВОСТИ
- 22:40 18.09.2019
- Помпео: О'Брайен будет придерживаться курса на лидерство США с позиции силы
- 21:40 18.09.2019
- После убийства полицейского у станции "Рязанский проспект" возбуждено уголовное дело
- 20:30 18.09.2019
- Заболеваемость россиян онкологией за 10 лет выросла почти на 24%
- 20:00 18.09.2019
- Стрельба у метро "Рязанский проспект", погиб полицейский
- 19:25 18.09.2019
- Взрыв в общежитии Златоуста: есть пострадавшие и погибший
- 19:00 18.09.2019
- Адвокат Хасавов арестован по обвинению в воспрепятствовании правосудию
- 18:30 18.09.2019
- Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к атакам на нефтяные объекты страны
- 18:01 18.09.2019
- Цены в Москве в августе снизились, заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Тихонов
- 17:45 18.09.2019
- Трамп выбрал на пост помощника по национальной безопасности Роберта О'Брайена
- 17:15 18.09.2019
- В октябре главы Финляндии и США обсудят в Вашингтоне сотрудничество по Арктике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать