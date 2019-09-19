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План высадки на Луну в 2024 году подставлен под сомнение и.о. замглавы НАСА

08:30 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности заместителя администратора НАСА по пилотируемым программам Кеннет Бауэрсокс поставил под сомнение реалистичность планов высадки американских астронавтов на Луне в 2024 году. Соответствующее заявление, как сообщает газета "Вашингтон пост", представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сделал в среду на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

Он подчеркнул, что НАСА прилагает все усилия для того, чтобы уложиться в сроки, которые были установлены Белым домом. "Но я бы не стал это гарантировать", - добавил он.

По словам Бауэрсокса, очень хорошо, что перед НАСА стоит "настолько смелая цель". Однако чтобы был шанс успеть к 2024 году, ведомству необходимо будет найти ответы на многие технические и финансовые вопросы. "Важно, чтобы мы произвели запуск тогда, когда будем к этому готовы, чтобы после запуска миссия была успешной, и я не стану без достаточных оснований говорить вам, что у нас получится, - подчеркнул замглавы НАСА. - Очень рискованно ставить конкретную дату, но мы хотим попытаться сделать это".


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