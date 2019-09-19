Помпео обсудил атаки на нефтяные объекты с саудовским наследным принцем

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в среду необходимость международного сообщества объединить свои усилия, чтобы "противостоять сохраняющейся угрозе" со стороны Ирана. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента США заявлении по итогам встречи.

"Госсекретарь и наследный принц обсудили необходимость международного сообщества объединить свои усилия, чтобы противостоять сохраняющейся угрозе со стороны иранского режима, и договорились о том, что иранский режим должен нести ответственность за свое агрессивное, безрассудное, и угрожающее поведение", - утверждается в документе.

Помпео и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили нападения на саудовские нефтяные объекты. "Госсекретарь и наследный принц согласились с тем, что это была неприемлемая и беспрецедентная атака, которая не только угрожает национальной безопасности Саудовской Аравии, но и ставит под угрозу жизни всех американских граждан, проживающих и работающих в Саудовской Аравии, а также поставки энергоресурсов в мире в целом", - проинформировали в Госдепартаменте.



