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Военное преимущество НАТО над РФ утрачено, считает председатель КНШ ВС США

08:50 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд считает, что НАТО за последние годы утратила военное превосходство над Россией. Об этом в среду сообщил журнал "Ньюсуик".

"Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено", - заявил Данфорд журналистам по итогам заседания военного комитета НАТО, которое прошло в Словении.

Председатель КНШ отметил, что министры обороны стран альянса понимают, что баланс сил изменился. По его словам, именно с учетом этого факта готовилась военная стратегия НАТО, которую военный комитет организации утвердил в мае.

Данфорд также отметил, что Россия, как и Китай, внимательно изучили военную стратегию и действия Соединенных Штатов с момента окончания холодной войны и попытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых сторон США.


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