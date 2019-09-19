Военное преимущество НАТО над РФ утрачено, считает председатель КНШ ВС США
08:50 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд считает, что НАТО за последние годы утратила военное превосходство над Россией. Об этом в среду сообщил журнал "Ньюсуик".
"Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено", - заявил Данфорд журналистам по итогам заседания военного комитета НАТО, которое прошло в Словении.
Председатель КНШ отметил, что министры обороны стран альянса понимают, что баланс сил изменился. По его словам, именно с учетом этого факта готовилась военная стратегия НАТО, которую военный комитет организации утвердил в мае.
Данфорд также отметил, что Россия, как и Китай, внимательно изучили военную стратегию и действия Соединенных Штатов с момента окончания холодной войны и попытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых сторон США.
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